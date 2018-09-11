Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na rakip olmadım

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, özel bir televizyonda katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

"24 Haziran seçim gecesine ilişkin" iddiaların sorulduğu İnce, "Seçim gecesi neden ortaya çıkmadım? Bir, televizyonlar kaybettiğimi söylüyor, iki, partinin genel başkan yardımcısı ikinci tura kaldığımı söylüyor. Benim elimde veriler yok, veriler genel merkezde. Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu çıktı mı? Çıkmadı. Ben o gece çıksaydım, o gün de bir cümlem tırnakla kesilecekti ve bu sefer onun üzerinden yüklenilecekti" yanıtını verdi.

Seçimlerde kazanma umudunu yükselttiğini belirten İnce, kendisine oy veren 15 milyon seçmene "oyuna gelmeyin" diye seslendi.

Bir oyun oynanarak, yıpratılmak istendiğini savunan İnce, "Bu oyunun çok fazla taraftarı var. Parti içi saiklerle, yarışlar nedeniyle buna oyuncu olan, figüran olan vardır tabii ki" dedi.

"Apolet tartışmasına 'yanlış yaptım' dedim"

"50 günlük kampanya sürecinizde hata yaptınız mı?" sorusu üzerine İnce, şunları aktardı:

"Var, 13 ile gidemedim, ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim, gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor, 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Sosyal yardım alan yurttaşlarımız, Erdoğan kaybettiği takdirde onların kesileceği yalanına inandılar, onun üzerinde daha fazla durabilirdim. Apolet tartışmasına 'yanlış yaptım' dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım?' diye çok kişiye sordum. Entellektüel kesim 'yanlış yapmadığımı' söyledi. Daha alt grupta insanlar ise 'yanlış yaptığımı' söyledi. 'Yanlış yaptım' dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş."

"Rakip olmadım, sözümde durdum"

"Seçim sürecinde 'Ben, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmam' dediniz. Seçim bitti, rakip olma girişiminde bulundunuz. Yani sözünüzde durmadınız, neden?" sorusuna İnce, "Rakip olmadım, sözümde durdum. Ben kendisine yemekte 'kurultayı toplayalım, siz aday olmayın' dedim. Yarışalım demedim ki. 'Siz aday olmayın, onursal genel başkan olun, ben aday olayım' dedim. Bir memleket meselesini konuşuyoruz burada. Şartlar değişti. Sayın Baykal istifa ettiğinde evinden çıkarken Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben genel başkanlığa aday değilim' dedi. Sonra ne oldu? Aday olmak zorunda kaldı. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmaması mı demektir? Hayır, şartlar değişmiştir, şartlar değişince aday olmak zorunda kalmıştır" karşılığını verdi.

"Kılıçdaroğlu özverili işler yaptı"

Seçimin sonucunda, partisinden 4 milyon fazla oy aldığını dile getiren İnce, yeni bir durumun yaşandığını, bu nedenle değişim istediğini anlattı.

İnce, bu değişim gerçekleşseydi, mitinglere devam edeceğini, bir otobüs hazırlatarak Yüksekova'dan başlayıp Muğla'ya kadar gideceğini, her ilçe ve beldeye uğrayacağını söyledi.

Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminin "erken seçim" olacağını ileri süren İnce, cumhurbaşkanı olmak istediğini, başarılı olacağını iddia etti.

"Olağanüstü kurultayı neden istediniz? sorusunu İnce, "Bu tartışmaları artık kapatmamız lazım. Önümüze bakmamız, sürekli olarak geçmişi tartışmamamız lazım. Önümüzde bir seçim var, bunun hazırlıklarını yapmamız lazım. Sayın Genel Başkan kampanya süresince gerçekten özverili işler yaptı. Pek çok konuda genel merkez yöneticilerini kastetmiyorum, onların yanlış yapanları var, ben Genel Başkanı kastediyorum, kampanya sürecini doğru götürdük" diye yanıtladı.

"Çift başlılık yaşanıyor"

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu ile arasında çift başlılığın yaşandığını vurgulayan Muharrem İnce, "Fetullah Gülen'in iadesi... 'İstemiyor bunlar' dedim, Genel Başkan başka bir şey söyledi. Günlerce Erdoğan buna taktı. Bilboardlarda benim resmim, Genel Başkanın resmi yan yana. Kim aday? Doğal olarak bir çelişki çıkıyor, çift başlılık görüntüsü ortaya çıkıyor. Bunu Sayın Genel Başkan yaptı demiyorum. Bir partinin genel başkanı aday olmazsa demek ki böyle oluyor" dedi.

Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan sorunlara dikkati çeken İnce, böyle bir durumda muhalefetin kıyameti koparması gerekirken, bunun yapılmadığını belirtti.

"CHP'de bir organizasyon, performans, liderlik sorunu mu var?" sorusuna İnce, "Siyasette tavı kaçmak diye bir şey vardır. Siyasette bazen bir şeyi denersiniz olmuyorsa... Menderes ilk seçimde başardı, Özal ilk seçimde oldu. Bir de oldu, iki de oldu, üçte oldu, olmadı bir daha olmuyorsa denememek lazım. Değiştirmek lazım" cevabını verdi.

İnce, milletle inatlaşılmaması, bilime inanılması ve CHP'nin özgüven eksikliğini atması gerektiğini kaydetti.

"Herkes bir başka yöne bakıyor"

"Kılıçdaroğlu'nun, partinin değişime direnişini neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine İnce, "Bu direnç sayesinde kaybediyoruz. Üzülüyorum buna. İnanın ki genel başkan olmak için yanıp tutuşmuyorum. Cumhurbaşkanı adayı oldum. Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanlığın daha üstünde. Seçilseydim ülkeyi yönetecektim. Sokakta şunu görüyorum, her üç oy veren kişiden biri 'sandığa gitmeyeceğim, protesto edeceğim' diyor. Ben de onlara 'yapmayın, etmeyin' diyorum" dedi.

Milletvekili seçiminde hiçbir ilde önseçimin yapılmamasını eleştiren İnce, "Yerel seçimde ne olacak belli değil. Kuralları olan bir toplum değiliz. Aynı yöne bakan insanlar topluluğu olmalıyız. Herkes bir başka yöne bakıyor. Ben bunun değiştirilebileceğine inanıyorum. Bunu yapabilmek için değişim, demokrasi lazım" diye konuştu.

Muharrem İnce, "Bırakayım, şu yerel seçimde bir başarısız olsunlar, bu top benim ayağıma gelir" gibi bir düşüncesinin olmadığına işaret ederek, yerel seçimlerde partisinin başarısı için çalışacağını belirtti.

"Partiyi karıştıran adam değilim"

"Kılıçdaroğlu ile iletişim kanalları devam ediyor mu?" sorusuna İnce, Kılıçdaroğlu ile istediği zaman görüşebildiğini dile getirdi.

Seçimden 66 gün sonra yapılan değerlendirmeye davet edilmemesinin yanlışlığına dikkati çeken İnce, "Olayı yaşayan benim, 68 vilayette 107 miting yapan benim. Meydanlarda oy isteyen, televizyonlarda tartışan benim ama 'kampanya nasıl geçti' diye konuşuyorlar orada saatlerce ama ben orada yokum. Partinin ayağa kalkması lazım. Genel Başkana, yöneticilere, Parti Meclisi'ne, MYK'ya 'siz kimsiniz' demesi lazım. Demokratik tepkilerini göstermeleri lazım" dedi.

İnce, partiyi karıştıran bir adam olmadığını, başarı istediğinin altını çizdi.

"Partinin başarılı olması için çalışacağım"

"CHP yönetiminin, olağanüstü kurultayı, yaklaşan yerel seçimler gerekçesiyle yapmak istemediğinin" hatırlatıldığı İnce, şöyle devam etti:

"İyi Parti, AK Parti kongrelerini yaptı seçim öncesinde. Onlar yapıyor da biz niye yapmıyoruz? Tam tersine bizim yenileşmeye, değişime ihtiyacımız vardı yerel seçim için. Olmadı ne yapalım, evi mi yakalım? Partinin başarılı olması için çalışacağım. Kurultay toplanması için 630 delege imza vermişse, demek ki bine yakın oy alacağım, bu belli. Böyle bir ortamda kurultay toplanmamışsa, kendimizi öldürecek, partiyi hırpalayacak halimiz yok. Sorumluluk imza vermeyen kurultay delegelerine ve partiyi yönetenlere aittir. Biz uyarı görevimizi yaptık."

"İddialı değiller, 22'ye, 25'e razılar"

"Yerel seçimde başarısızlık bekliyor musunuz?" sorusu üzerine İnce, "Başarısızlık olmaması için uğraşacağım, çalışacağım ben, üzerime düşeni yapacağım ama sorumlulukta pay sahibi değilim" dedi.

İnce, bir soru üzerine, seçim gecesi ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun kendisini davet ettiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

"Partiyi yöneten ekipte bir İnce düşmanlığı mı var?" sorusunu İnce, "Hayır, iddialı değiller, 22'ye, 25'e razılar. Çankaya, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli... Ben razı değilim. Ben, Nevşehir'i, Erzurum Büyükşehiri, Konya'yı istiyorum" diye yanıtladı.

"Yerel seçimler öncesi tekrar kurultayı toplama girişiminde bulunacak mısınız?" sorusuna İnce, "Hayır, arkadaşlarla da değerlendirdik. Sonra olası bir başarısızlığın faturasını bize kesmeye kalkarlar. Böyle bir tartışmanın içinde olmayacağız, biz yardımcıyız. Sorumluluk partiyi yönetenlere ve imza vermeyenlere aittir ama bizim üzerimize düşen görevi yapacağız" karşılığını verdi.

"Belediye başkanlığı talebim yok"

İnce, "Size hiçbir fikir sorulmasa bile çabalamaya devam edecek misiniz?" sorusuna, "Hiçbir fikir sormasınlar, Muharrem İnce'ye imza veren kişileri cezalandırsınlar... 10 kurultay delegesi disipline verilmiş durumda. Yanlış yapıyorlar, tutuyoruz kendimizi, sesimizi çıkarmıyoruz, 'aman hırpalamıyorum' diyoruz. Görüş sormasalar da çalışacağım" yanıtı verdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığının" sorulduğu İnce, cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı olduğunu, böyle bir talebi olmadığını belirtti.

"Kılıçdaroğlu, 'Seçimden sonra partiyi İnce'ye bırakacaktım ama güvenemedim, bir hafta içinde partiyi dağıtır' diye bir şey yansıdı basına. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna İnce, il başkanları toplantısında bunun Genel Başkana sorulduğunu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kabul etmediğini kaydetti.

Kaynak: AA