MSB'den yapılan paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında yarın yapılacak etkinliklere ilişkin detaylar açıklandı.

Yarın Deniz Kuvvetleri'ne ait 21 geminin, 20 limanı ziyaret edeceği belirtildi. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacak.

[Gemilerin uğrayacağı limanlar.]