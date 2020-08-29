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Türk Yıldızları'ndan Büyük Taarruz uçuşu
Türk Yıldızları Akrobasi Timi Büyük Taarruz'un 98'inci yılında Afyonkarahisar'da selamlama uçuşu yaptı. Gökyüzüne Türk bayrağı çizildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri-Selamlama Uçuşu yaptığı belirtildi.
Uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağı çizildiği belirtilirken o anların videolarına da yer verildi.
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