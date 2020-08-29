Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri-Selamlama Uçuşu yaptığı belirtildi.

Uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağı çizildiği belirtilirken o anların videolarına da yer verildi.