Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, yeni adli yılla ilgili sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Terör örgütü DHKP-C üyesi Avukat Ebru Timtik'in posterinin İstanbul Barosu'na asılmasına da tepki gösteren Bakan Gül, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." diye konuştu.