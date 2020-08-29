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Bakan Gül: İstanbul Barosu'nun illegal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, yeni adli yılla ilgili sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Terör örgütü DHKP-C üyesi Avukat Ebru Timtik'in posterinin İstanbul Barosu'na asılmasına da tepki gösteren Bakan Gül, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." diye konuştu.
Etiketler: son dakika İstanbul Barosu adalet bakanı abdulhamit gülSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:19
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