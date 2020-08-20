Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Oruçreis paylaşımı: Refakat ve koruma görevimiz devam ediyor
[Fotoğraflar: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin, Doğu Akdeniz’de Oruçreis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Doğu Akdeniz’de Oruçreis gemisi ile ona refakat ve koruma görevi yürüten fırkateyn ve korvetlerin fotoğrafları yayınlandı.
Paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/6bM8L5RCnW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
Etiketler: tsk son dakika Oruçreis msb fırkateyn doğu akdenizSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:08
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz