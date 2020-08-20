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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye ve Libya konuları ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:00
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