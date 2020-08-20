Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yağış sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti
[Fotoğraflar: DHA]
İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesiminde suyun rengi değişti.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı.
Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.
Etiketler: kahverengi istanbul boğazı çamurSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:42
Son Haberler
- 15:28
- 15:44
- 15:32
- 15:27
- 14:58
Sıradaki Haber
Balon seferleri yeniden başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz