Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

AK Parti 19 yıllık tecrübesiyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri bu davaya gönül vermiş hizmet vermiş katkı sağlamış partimize oy vermiş tüm kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

19 yıl önce dualarla halis niyetlerle diktiğimiz AK Parti fidanı hamdolsun bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü. Ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Milletimizin tüm fertlerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir siyasi partisiyiz.

14 Ağustos 2020 itibarıyla eserlerle Türkiye'ye aziz milletimize yaptığımız tarihi nitelikteki katkılarıyla bunları geride bıraktık. Önce millet önce memleket prensibiyle çalışarak uzun yıllak fetret dönemi yaşayan milletimizi Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserleriyle tanıştırdık.

"Milletin emanetini sırtlarlara yedirmedik"

Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda büyük bedeller ödedi. Ama yılmadık tehditler karşısında sinmedik. Çünkü biz yola koltuk hırsıyla değil milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Bizim yolumuz Hazreti Mevlana'nın muhabbet yoludur, bizim yolumuz fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.https://t.co/WLE1u3PSv0 pic.twitter.com/xMWRuu3doY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2020

Defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlarlara yedirmedik, manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

"Nefesi kesilenler yolunu şaşıranlar oldu"

19 yıllık bu uzun yolculukla sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler nefesi kesilenler yolunu şaşıranlarda oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Yolda kalanlara bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan Hakk'ın ve halkın rızası için mücadelemize devam ettik.

Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara malesef şahitlik ediyoruz. Çöp dağları ile İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine İstanbul çöp dağları ile adeta rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiç bir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz şu anda gündem oluyor.

"Binlerce insanı işinden aşından ekmeğinden ettiler"

İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı. Çalışanlar ayrımcılığa uğramaya başladı. Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler göreve geldikten hemen sonra birçok kişiyi işinden etti. Bay Kemal söz vermemiş miydi? binlerce insanı işinden aşından ekmeğinden ettiler.

Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanlarımızın emrine sunulacak. Belediyecilik AK Parti'nin işidir bunu biz yapacağız.

AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz.

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle kaynaklar açık ve doğru şekilde kullanılacak. Kültür ve ekonomi başta olmak üzere hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Belediyelerimiz işte bu başlıkta özetlediğimiz ilkeler doğrultusunda hizmet vermeye devam edecektir.

"Geceyi Ahlat'ta geçirip sonra 26'sı sabahı Malazgirt'e hareket edelim diyoruz"

25 Ağustos'ta inşallah Ahlat'a gideceğiz. Koronavirüs sebebiyle geniş çaplı bir yolculuk olmayacak bu sene. Dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ahlat'a güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve iki yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Zira Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de şimdi tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip sonra 26'sı sabahı Malazgirt'e hareket edelim diyoruz. Çok anlamlı bir Malazgirt inşallah yine analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve bunun dışında orada bir toplantı ve ertesi sabah da yola revan olalım.

"83 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu omuzlarınızda hissetmelisiniz"

1994'ten itibaren başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde hizmet ve samimiyet sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için milletimiz bize Türkiye'nin idaresini teslim etti. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu şehirlerinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler 83 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu omuzlarınızda hissetmelisiniz. Biz de bu süreçte size destek verecek ve katkıyı sunacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel merkezimizde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz.https://t.co/WLE1u3PSv0 pic.twitter.com/IAgvAye5pi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2020

Genel merkezimizde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın genç üyemiz, aynı şekilde kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. Şimdi bir hedefimiz var seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek.https://t.co/WLE1u3PSv0 pic.twitter.com/8gQnmZQjAH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2020

Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizim için yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. Kadınlarda yine ana kademenin en önemli unsurlarıdır. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. AK Parti sadece üye kaydında hedef olarak bu noktada. Şimdi bir hedefimiz var seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon bunu yapacağız. Seçimlere çok daha güçlü ve farklı şekilde gireceğiz. Eğitimden spora, istihdamdan seçimlere kadar hayal dahi edilmeyen pek çok reformu gerçeğe dönüştüren yine AK Parti'dir.

Hizmet ve projelerimizi gençlere göre yapıyoruz. Her zaman onları dikkate alıyoruz. Belediye gençlik faaliyetleri modellemesi ile gençlerimizin ihtiyaçlarına göre çözümler üretmeye başlayacığız. Sizlerden 2023'e giden yolda önemli bir adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum.