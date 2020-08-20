Altun'dan müjde spekülasyonları uyarısı: Kulak asmayın
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde ile ilgili paylaşım yaptı.
"Heyecanla bekliyoruz"
Birtakım spekülasyonların yayıldığına dikkat çeken Altun, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.
- 12:34
- 12:25
- 12:28
- 12:09
- 12:21