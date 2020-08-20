İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde ile ilgili paylaşım yaptı.

"Heyecanla bekliyoruz"

Birtakım spekülasyonların yayıldığına dikkat çeken Altun, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."