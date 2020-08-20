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Güleda Cankel'in katiline müebbet hapis
Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
Üniversite öğrenci Güleda Cankel, geçen yıl Kasım ayında kaldığı aparttaki odasında, Zafer Pehlivan tarafından öldürülmüştü.
Pehlivan hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada dördüncü duruşma bugün yapıldı.
Duruşmada Zafer Pehlivan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 13:31
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