Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bu sabaha karşı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkiye'den saldırıya ardı ardına tepkiler geldi. Irak hükümetine sorumluların bir an önce yakalanması yönündeki beklentiler iletildi.

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklamada saldırıyı "alçakça" niteleyerek Irak makamlarının sorumlulardan derhal hesap sormasını beklediklerini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."