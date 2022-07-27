Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bu sabaha karşı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkiye, saldırıya tepki gösterdi ve Irak hükümetine sorumluların bir an önce yakalanması yönündeki beklentiler iletildi.

[Fotoğraf: İHA]

"Bu dönemde olması vahim ve düşündürücüdür"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

[Fotoğraf: İHA]

"Terörle mücadeleye odaklanın"

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."