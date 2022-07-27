Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Akar mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkdaşımız 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı'nın mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 harekat bölgesinde dün arama tarama faaliyeti sırasında ey yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in hastaneye sevk edildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın şehit asker için yayımladığı mesaj şöyle:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."