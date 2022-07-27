Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de
[Fotograf: AA]
Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.
Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.
Düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Resmi Gazete Öğretmen
Son Haberler
- 11:51
- 11:51
- 11:48
- 11:42
- 11:43
Sıradaki Haber
Emekli maaş farkı yarın ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz