Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tahıl çözülürse ateşkes yolu da açılır. İki taraf arasında önemli bir adım olacak dedik. Burada BM ile birlikte çalıştık. BM de Türkiye’yi tercih etti.

Sonuçta burada Rusya’nın ihraç edeceği ürünler de var onunda önü açılmış oluyor. Aynı şekilde Ukrayna’nın tahıl, ayçiçek ve ayçiçek yağı ihracatının önü açılmış oluyor.

Biz bu aktif rolümüzü devam ettireceğiz. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. O masaya tarafların dönebilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ama bu iş kolay değil. Savaş uzadıkça tarafların bir masaya oturması kolay değil.

Ayrıntılar geliyor...