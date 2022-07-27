Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 25 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 2 askerin şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz."
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2022
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/BbaDhNMWpS
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açılmış, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal şehit düşmüştü.