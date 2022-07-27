İstanbul'daki imzaların ardından, Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik en önemli adım atılıyor.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi göreve başlıyor.

Merkez İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak olan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizzat gerçekleştirecek.

Merkezde Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkilileri görev alacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler'i temsilen diplomatlar da hazır bulunacak.

Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'daki 3 limandan çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyecek. Karadeniz'de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemiler, gerekmesi durumunda Boğazlardan geçmeden önce denetlenecek.

25 milyon ton tahıl sevk edilecek

Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 25 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde kısa sürede sevk edilmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, tahıl gemilerinin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle Türk yetkililer tarafından gerçekleştirileceğini doğruladı.

Sözcü Yardımcısı, gemilerin Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetleneceğini de vurguladı.

Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı

Öte yandan Ukrayna Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.