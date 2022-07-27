Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek ise Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Otal ve Taşyürek'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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