Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.
Al Nahyan, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve imzalanan anlaşmalar dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerini iletti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu BAE
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