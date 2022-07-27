Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

Al Nahyan, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve imzalanan anlaşmalar dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerini iletti.