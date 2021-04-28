MSB kaynaklarından yapılan bilgilendirme notunda İncirlik Üssü tartışmalarına açıklık getirildi. İncirlik'in bir Türk üssü olduğu vurgulandı.

Mülkiyetinin üzerindeki tüm tesislerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olduğu belirtildi. 6 maddelik açıklama şöyle:

"Müşterek savunma tedbirlerine katılması için ABD'ye izin verir"

"-İncirlik Üssündeki belirli tesislerin kullanımı, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütülmektedir. Bu anlaşma ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümeti'ne izin verir” hükmüne haizdir.

TSK'ya aittir, Türk üssüdür

-İncirlik Üssü, TSK’na ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir.

- Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir.

Hiyerarşik olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlıdır

- İncirlik’te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlıdır.

ABD'nin yanı sıra İspanya, Katar ve Polonya’ya ait unsurlar bulunuyor

- Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir.

- 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda ABD’nin dışında İspanya, Katar ve Polonya’ya ait unsurlar bulunmaktadır. Üs’ten Doğal Kararlılık Harekatı da desteklenmektedir."