MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."