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Gündem
AA 01.07.2023 13:45

MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."

 

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