MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:
"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun! Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. ????????#1TemmuzDenizcilikveKabotajBayramı pic.twitter.com/m8ZcQf6kge— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2023