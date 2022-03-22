Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den Bingöl'de şehit olan polisler için taziye mesajı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
MSB, Bingöl'de şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bingöl'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim alanına mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
March 22, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Bingöl Twitter
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