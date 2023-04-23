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Gündem
AA 23.04.2023 09:49

MSB'den 23 Nisan mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MSB'den 23 Nisan mesajı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayramı armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla ve şükranla anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının çocuk ve gençlerle görüntülerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Eylül 1936'da manevi kızı Ülkü Adatepe ile İstanbul Florya'da kaydedilen görüntülerle başlayan videoda, tarihten bugüne kadar 23 Nisan kutlamalarından kesitler yer aldı.

 

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