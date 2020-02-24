Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın en önemli sebebi rejim ve destekçileridir
Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yerleşen yüz binlerce insanın kaldıkları çadırları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa’ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed rejimi ve destekçileridir." denildi.
İdlib’de yüz binlerce masum insanın, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kaldığı belirtildi.
Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa’ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir. #İdlib’de yüzbinlerce masum insan, Rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır.#MSB #TSK pic.twitter.com/fa3XD1oNjC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı idlibSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:24
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