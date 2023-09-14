MSB kaynaklarından BM Barış Gücü'ne tepki

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Kıbrıs’ta BM askerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri darp ettiği olaya ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu olayın 11 Eylül’de Burhan Tan Sokağı’nda meydana geldiğini belirtildi.

Söz konusu sokağın temizlik faaliyeti KKTC, GKRY ve BM arasında 1989 yılında yapılan “Askersizleştirme Anlaşması” kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğunu aktaran kaynaklar, şunları kaydetti;

Birleşmiş Milletler Barış Gücü son dönemde adada hassasiyetle koruması gereken tarafsızlık ilkesine zarar verecek bazı tavır ve davranışlar içine giriyor. 11 Eylül’deki temiz faaliyeti sırasında Güvenlik Komutanlığı personelinin bulunduğu alana gelen Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli de temizlik yapacakları gerekçesiyle bölgeye girmeye çalışırken çıkan tartışma sırasında bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli tarafından yumruk atılarak darp edilmiştir.

Olayın ardından Barış Gücü Komutan Vekili özür dileyerek personel hakkında detaylı soruşturma ile gerekeni yapacağını bildirmiş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da olaya çok sert tepki vermiştir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarının, Pile Yol Projesi konusunda hassas bir dönemden geçildiği sırada Burhan Tan Sokağı’nda orantısız tepki ortaya koymasının ardında Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayreti olabileceği değerlendirilmektedir.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın takvimlendirilmesine yönelik soru üzerine kaynaklar, “Yoğun şekilde koordinasyon çalışmaları ile takvimlendirme süreci devam ediyor. Yakın zamanda sonuca ulaşmayı bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahip

Ermenistan’ın son dönemde Azerbaycan sınırına yönelik artan provokasyonlarına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, “Ermenistan’ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor." denildi.

Gerginliğin azaltılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü hatırlatan kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

Ermenistan provokasyon ve tahrikleri bir kenara bırakıp barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalıdır. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir.