Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde ordunun, başta PKK/KCK/PYD-YPK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Yıl başından bu yana 1229 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1229 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 572'ye ulaştı.

Mehmetçiğin, büyük bir fedakarlık ve gayretle yürüttüğü bşaarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulduğunun aktarıldığı açıklamada, örgütün hareket etme kabiliyetinin bitme noktasına getirildiği vurgulandı.

"Terörle mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürecek"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."

"Hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 367 şahıs yakalandı"

Toplantıda, hudut güvenliği ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 367 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Bu şahıslardan 24'ünün FETÖ mensubu olmak üzere 36'sının terör örgütü üyesi olduğu ifade edilen açıklamada, 2 bin 828 şahsın da hududu geçmeden yakalandığı aktarıldı.

Böylece yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 890'a yükselirken, yakalanan şahıslardan 340'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153 bin 412 oldu. Ayrıca yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Taciz ve saldırılara misliyle karşılık veriliyor

Açıklamada, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39’u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

Bilgilendirme toplantısında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyoruz"

Hâlihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Kafkasya bölgesinin barış içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

"İki devlet, tek millet" anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarımızla, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Eylül Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Nuri (Killigil) Paşa’yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor

Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz; hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda, 6-8 Eylül tarihleri arasında Güvence Tedbirleri, 12 Eylül’de NEXUS ACE eğitimi, 13 Eylül’de ise Tespit, Konumlama ve Takip kapsamında NATO uçuş görevleri icra edilmiştir. Yine 8-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Azerbaycan İkili SAT, SAS Tatbikatı, 11-15 Eylül tarihleri arasında; ehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Sea Breeze-3 Tatbikatı, Ramstein Guard Eğitimi, 11-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Macaristan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 11-22 Eylül tarihleri arasında ise Yıldırım Seferberlik Tatbikatı icra edilmektedir.

Ayrıca, 18-29 Eylül tarihleri arasında Dynamic Messenger/Repmus, 2023 Tatbikatı’nın,

18-30 Eylül tarihleri arasında; Sonsuz Kardeşlik, II (Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı-Pakistan) ile Kafkas Kartalı (Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı-Azerbaycan) Tatbikatı’nın, 18-22 Eylül tarihleri arasında ise Kararlılık-2023 Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS SAN MARCO gemisi tarafından 6-9 Eylül tarihleri arasında Alsancak/İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetleri bugün (14 Eylül) Paris’te Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında; ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır.

"TCG BATIRAY denizaltımız 15 Eylül'de havuzlanacak"

Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle her geçen gün gelişen savunma sanayimiz sayesinde ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG BATIRAY denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hâkimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir.

Orman yangınları ve doğal afetler

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Ayrıca, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir.

Kardeş Libya halkı ile deprem felaketi yaşayan dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek; dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.