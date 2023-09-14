İyi Parti'den yerel seçim kararı

İyi parti yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Karar, partinin Genel İdare Kurulundan oy çokluğu ile çıktı. Adaylar başkanlık divanınca belirlenecek.

İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Mansur Yavaş ve İmamoğlu desteklenecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. "Alınan karar çok net" dedi.

"Kişi ve tartışmalardan azade metni okuduğunuzda her şey çok net"

Zorlu, "GİK toplantısı sonucu hazırlanan metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğunuzda her şey çok net." ifadelerini kullandı.

Zorlu, bu kararın oy birliğiyle alınıp alınmamasına ilişkin soruyu da "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz." şeklinde yanıtladı.