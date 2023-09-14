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Gündem
TRT Haber 14.09.2023 10:23

MİT'ten MOSSAD operasyonu: İddianamenin detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temmuz ayında MOSSAD ajanlarına karşı düzenlediği operasyonda 7 kişilik hücre çökertilmişti. Derinleştirilen soruşturma kapsamında ulaşılan 57 kişilik şebeke hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede ajanların, 14 Filistinli aktiviste yönelik eylem peşinde olduğu ortaya çıktı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temmuzda gerçekleştirdiği operasyonla MOSSAD’ın 7 kişilik ajan şebekesinin çökertildiği duyurulmuştu.

O soruşturma derinleştirildi. Ajanlarla bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturmanın sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 57 kişiye dava açıldı.

14 Filistinli aktivist hedefteydi

Hazırlanan iddianameye göre, casusların hedefinde Türkiye’de yaşayan yabancıların dışında, özellikle Filistinli aktivistler vardı.

MOSSAD ajanları çeşitli Filistin derneklerine üye olan 14 aktiviste yönelik cinayet, adam kaçırma, şantaj gibi eylemler düzenlemek için istihbarat çalışması yapıyorlardı.

Dosyaya göre şüpheli ajanlar doğrudan İsrail'in Tel Aviv merkezli kurduğu çevrimiçi operasyon ekibine bağlı. Bu ekip için yaptıkları işler karşılığında binlerce dolarlık ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler ise kripto paralar, havale ofisleri, canlı kuryeler ile yapılıyor.

Kaçış planlarını itiraf ettiler

Şüphelilerden kurye görevindeki Alperen Erkut ifadesinde casusların kaçış planı çizdiğini itiraf etti.

2022 yazında şüphelilerden Ahmet Koray Özgürün ve tanınmamak için soyadını değiştiren Okan Albayrak'ın deşifre olduklarını, bu nedenle İsrail'den yardım alarak önce Yunanistan’a oradan da Avrupa’ya kaçacaklarını söylediğini anlattı.

Şüpheliler arasında Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Yetimoğlu da bulunuyor.

Yetimoğlu’nun, Ilya isimli İsrail İstihbarat Servisi üyesi ile 2019- 2022 yılları arasında irtibat kurduğu ve onun talimatı ile bir çok isim hakkında bilgi belge topladığı tespit edildi.

İsrail ajanı tarafından kendisine uluslararası ödeme şirketi aracılığıyla binlerce dolar gönderildiği belirlendi.

Şüpheliler 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan haklarında açılan davada önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklar. 

Haber: Hilal Yıldırım

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