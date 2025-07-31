MSB kaynakları: SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack’ı kabulüne ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

Görüşmede bölgesel konular ele alındı

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alınmıştır."

"Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şuan için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır ” dedi.

Pençe Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olması

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine de “Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

Hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalandı, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290’a ulaştı.

517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi

Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Suriye Harekât Alanlarında gerçekleştirilen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat’ta, 305 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

"İsrail her türlü barış girişimine zarar veriyor"

Aktürk, Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail'in, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar verdiğini söyledi.

"İsrail’in saldırganlığına, Gazze’de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria’ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail’in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze’ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir."