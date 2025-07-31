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Gündem
AA 31.07.2025 10:39

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak

Tunç, sosyal medya hesabından "adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" vurgusuyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet teşkilatına peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini vermesinin ardından, personel alım ilanlarının ilk etabının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada 1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Adalet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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