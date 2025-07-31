Gökalp İçer ve Icrypex'in varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre, çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri gelirleri döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu hakkında 30 Temmuz 2025'te adli işlem gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve Icrypex'e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" ve "kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla daha önce tutuklanan Icrypex Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in, bu yeni soruşturmayla birlikte mali suçlarla da bağlantısı araştırılıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

