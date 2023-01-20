MSB "Kara Ocak" katliamı şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.
MSB'den yapılan paylaşımda, ''Tek millet, iki devlet olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz'' denildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Unutmadık, unutmayacağız. 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz"
Unutmadık, Unutmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023
20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan’da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. “Tek millet, iki devlet” olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.#KanlıYanvar pic.twitter.com/mxsXfTM4qP
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