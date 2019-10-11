Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığı terör operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Terör örgütü harekatı karalamak için elinden geleni yapıyor

9 Ekim günü saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı ile teröristler daha da köşeye sıkıştı.

Her fırsatta sivilleri hedef alıp katletmekten çekinmeyen terör örgütü üyeleri, bu suçu TSK'nın üzerine atıp harekatı karalamanın derdinde.

"TSK'nın Kamışlı ve Derik'te operasyon unsuru yok"

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin kirli oyunuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, TSK'nın Kamışlık ve Derik'te operasyon unsurunun bulunmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır."

Kaynak: TRT Haber