Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör tehdini yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'nın düğmesine bastı.

Harekatta şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK ise sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camii'ne getirildi.

[Elifi'in ağabeyi İsmail Terim. Fotoğraf: AA ]

Yakınları tabuta sarılarak ağladı

Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

[Törende Elif Terim'in 8 yaşındaki kardeşi Tuana da gözyaşı döktü. Fotoğraf: AA ]

Elif Terim'in yakınları da tabuta sarılarak ağladı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir süre omuzlarda taşındı.

[Elif'in annesi Haşa Terim, ayakta durmakta güçlük çekti. Fotoğraf: AA ]

Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA