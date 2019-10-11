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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da11 Ekim 2019 Cuma 13:44 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 15:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı.
[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara İlahiyat Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşları selamladı. Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaretinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geldi.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan cuma namazı