Avrupa'daki terör yandaşlarından Türk misyonlarına saldırı11 Ekim 2019 Cuma 13:14 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 13:24
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Avrupa'daki terör örgütü yandaşları hareketlendi. Almanya'da Türk Büyükelçiliği'ne ait araç kundaklandı. Bir cami ile lokal, YPG/PKK yandaşlarının hedefi oldu. İtalya'da Türk Konsolosluğu binasına saldırı düzenlendi
Barış pınarı Harekatı'nın başlamasının Avrupa'daki Türk misyonlarına arka arkaya saldırı düzenlendi.
Berlin'de Türk Büyükelçiliği'ne ait bir araç gece park halindeyken kundaklandı.
Diplomatik plakalı araç kullanılamaz hale geldi.
Büyükelçilik yetkilileri, Alman makamlarından güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulundu. Faillerin bir an önce yakalanması istendi.
Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Saldırının gerçekleştiği Kreuzberg bölgesinde PKK yandaşları iki gündür Türkiye aleyhine gösteri düzenliyordu.
Terör örgütü yandaşları Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde Türkleri hedef aldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Mevlana Camisi ve Türk lokaline eş zamanlı saldırdı.
Saldırganlar, caminin önünde asılı Türk Bayrağı'nı alarak kaçtı.
İtalya'nın Cenova kentinde ise Türk Konsolosluğu binası hedefti.
Kimliği belirsiz kişiler, konsolosluk binasının önündeki kaldırıma kırmızı boyayla
PKK terör örgütü yanlısı yazılar yazdı.
Perşembe gecesi düzenlenen saldırıda binanın ön cephesi de kırmızı boya ile boyandı.
İtalyan polisi saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: TRT Haber