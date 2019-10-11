Dünya

Avrupa'daki terör yandaşlarından Türk misyonlarına saldırı

11 Ekim 2019 Cuma 13:14 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 13:24

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Avrupa'daki terör örgütü yandaşları hareketlendi. Almanya'da Türk Büyükelçiliği'ne ait araç kundaklandı. Bir cami ile lokal, YPG/PKK yandaşlarının hedefi oldu. İtalya'da Türk Konsolosluğu binasına saldırı düzenlendi