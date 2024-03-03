Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 03.03.2024 13:18

MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı.

MSB, Hava Savunma Tugay Komutanlığı'nın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O’nun yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O, kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkeziyle ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor."

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Gazze'de ramazan öncesi ateşkes arzusundayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Antalya Diplomasi Forumu sona erdi
14:17
Kalp ameliyatı ve kansere rağmen koştu, Türkiye rekorunu kırdı
14:12
Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
14:04
Antalya'da mart ayında denize girdiler
14:01
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
13:48
Bakan Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı
Kırklareli'nde ormanlar çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor
Kırklareli'nde ormanlar çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ