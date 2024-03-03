Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.03.2024 12:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 aday yarışacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 aday yarışacak

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok

İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Bağımsız adaylar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.

Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Bakan Fidan'ın Antalya diplomasisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Antalya Diplomasi Forumu sona erdi
14:17
Kalp ameliyatı ve kansere rağmen koştu, Türkiye rekorunu kırdı
14:12
Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
14:04
Antalya'da mart ayında denize girdiler
14:01
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
13:48
Bakan Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı
Kırklareli'nde ormanlar çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor
Kırklareli'nde ormanlar çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ