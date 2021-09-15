Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 01:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı İspanya ABD
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