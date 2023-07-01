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Gündem
DHA 01.07.2023 15:15

MSB: 1 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: 1 terör örgütü mensubu yakalandı
[Fotograf: DHA]

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK
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