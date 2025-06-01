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TRT Haber 01.06.2025 11:00

MİT’ten yurt dışında nokta DEAŞ operasyonu

MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

MİT’ten yurt dışında nokta DEAŞ operasyonu

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; DEAŞ'lı terörist Özgür Altun'un yerini tespit etti.
Teröristin DEAŞ sözde Horasan Vilayeti bünyesinde üst düzey Türk Medya sorumlusu olduğu belirlendi.

DEAŞ'lı terörist Özgür Altun'un, Afganistan’da faaliyet gösterdiği ve Pakistan’a geçmeyi planladığı öğrenildi.

MİT ile Pakistan İstihbarat Teşkilatı eş güdüm içerisinde operasyonu gerçekleştirdi. Terörist Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı, Türkiye'ye sınır dışı edildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile birlikte örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı. 

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