TBMM'nin bu haftaki gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da yoğun mesai sürecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapılacak.

Adaylık için başvurular bugün sona erecek. AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İyi Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu. CHP ve Yeni Yol Partisi, adaylarını bugün bildirecek.

Milletvekilleri genel kurulda gizli oyla yeni meclis başkanını belirleyecek. Birinci ve ikinci turlarda 400, üçüncü turda 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

10'uncu Yargı Paketi Meclis gündeminde

AK Parti'nin hazırladığı 10'uncu Yargı Paketi'nin de Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

Bu teklife göre, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırılacak.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek.

Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen, durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka yere götüren kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek.

Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek.

Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Meclis zirai don olayını araştırıyor

Meclis'te komisyonlarda da mesai devam edecek.

Zirai don olayını araştırma komisyonu salı günü toplanacak. Komisyon Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'de yapılan incelemelerin sonuçlarını değerlendirecek.