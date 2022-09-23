Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Terörist Çiçek'in Tunceli ve Ağrı'daki 8'i asker 9 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıların failleri arasında olduğu öğrenildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek'in Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Etiketler: MİT PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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