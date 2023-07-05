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Gündem
TRT Haber 05.07.2023 09:40

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Celal Kaya'yı Irak'ta etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya, Sülaymaniye kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirildi.

17 Temmuz 2019'da Erbil’de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi olan Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet göstermekteydi.

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri bizzat organize eden, PKK’nın istihbarat yapılanmasında sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren Kaya’nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde harekat yapan TSK unsurlarına yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yapmaktaydı.

Adım adım takip edildi

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içinde hareket ettiğini tespit etti.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Kaya’ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Celal Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Uygun zamanda düğmeye basıldı ve örgütün istihbari ağına ağır bir darbe indirildi. Celal Kaya etkisiz hale getirildi, operasyon başarı ile tamamlandı. 

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