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İHA 05.07.2023 00:42

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında İsrail’i kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında İsrail’i kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınıyorum. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve zulüm politikalarına karşı İslam dünyasını ve uluslararası toplumu etkili bir tutum sergilemeye davet ediyor, olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş İsrail Filistin Devleti
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