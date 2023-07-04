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TRT Haber 04.07.2023 17:44

CHP'de 'değişim' tartışmaları: Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer bir araya geldi

14 Mayıs seçimleri sonrası CHP’de sular durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da bir araya geldi. CHP’de değişim konusunun ele alındığı öğrenildi.

CHP'de 'değişim' tartışmaları: Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da bir araya geldi.

İmamoğlu’nun ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP’de değişim konusu masaya yatırıldı. Görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

"Değişime Davet"

Görüşmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İktidar İçin Değişim" başlıklı mesaj yayımladı. "İktidar için değişim sürecine katılım, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerine yer verilerek yeni açılan internet sitesinin linki paylaşıldı.

"Değişime Davet" ifadeleriyle başlayan mesajda, yeni açılan "İktidar İçin Değişim" adlı internet sitesine görüş ve öneriler beklediklerini belirtti.

"iktidaricindeğisim.org" adlı internet sitesinde yayımlanan mesajda, mayıs ayındaki seçimlerin kaybedildiği hatırlatıldı. 

Toplumun muhalefetten değişim beklediği vurgulandı.

29 Mayıs'ta da değişim mesajı vermişti

İmamoğlu, 29 Mayıs'ta çektiği videoda 'değişim' mesajı vermişti. Bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu yönde adım atmıştı.

22 Haziran'da yaptığı “Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu” başlıklı açıklamada, partide bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphelerinin olmadığını belirtmişti.

İstanbul ve İzmir büyük şehir belediye başkanlarının görüşmesine ilişkin CHP Genel Merkezinden ise açıklama yapılmadı. 

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