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Gündem
AA 04.07.2023 17:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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