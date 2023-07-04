Kılıçdaroğlu'ndan değişim yanıtı: 25 milyona ulaşan değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde parti içinden gelen değişim çağrıları vardı. Kılıçdaroğlu, değişim için kurultayı işaret etti.

Kılıçdaroğlu, parti içinde yaşanan değişim tartışmalarına cevap verdi. CHP'nin tek adam partisi olmadığını hatırlattı. "CHP tek adam partisi değil, kadro partisidir" dedi.

"25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir"

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı arttıracak yeni değişimleri üretmek görevi de benimdir. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze cumhuriyet halk partisi her zaman bir kadro partisi oldu. Bir araya gelinemez denilenlerle toplumsal seçimlerle bir araya geldi. Daha önce görmezden gelinen tüm toplumsal kesimleri helalleşmeye çağırdı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu seçimde elde edilen yüzde 48'lik oranı hatırlattı. Elde edilen başarının görmezden gelinmemesini istedi:

“Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde yirmilerden, yüzde kırk sekizlere uzanan kitlelerdir.”