Parçalı Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.07.2023 14:21

Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde

CHP yönetimine bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Değişim ve Adalet" yürüyüşü sürüyor. Özcan bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. "Koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetimi panik içinde. Onların korktuğu değişim kaçınılmaz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'deki değişim için başlattığı adalet yürüyüşü ikinci gününde de devam ediyor.

Bolu Meydanında başlayan yürüyüş d-100 karayolunda devam ediyor ve 10 gün sonra CHP genel merkezinde son bulacak.

"Korktukları gibi olacak, değişim kaçınılmaz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Parti sözcüsünün açıklamalarında da değişmemek için her şeyi yapan koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin, ne kadar büyük bir panik içerisinde olduğunu gördük. Onların korktuğu gibi olacak, değişim kaçınılmaz” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; CHP yönetimine bayrak açtı. "Değişim ve adalet" yürüyüşü başlattı. Özcan; Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyor. 24 kilometrelik yolu geride bıraktı.

Kesin ihraç talebiyle ikinci kez disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'de değişimden yana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunu bırakmasını, yönetimin değişmesini istiyor.

"Genel başkan yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor"

Özcan, “Doğru bir adayla yola çıkılırsa sayın Kılıçdaroğlu aday bile olsa ben seçilmesini çok mümkün görmüyorum. Genel başkan yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor. Sayın engin özkoç'u örgütlerden sorumlu başdanışman yapmış öncelikle tüzüğümüzde böyle bir şey yok seçilmiş olmayan birisi örgütlerden sorumlu olamaz. Liyakat liyakat diyorlar ya bu atamanın liyakatla ne alakası var” dedi.

Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünün yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. 

ETİKETLER
Bolu CHP
Sıradaki Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Sabiha Gökçen'de aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
15:46
Ugandalı askerler Viktorya Gölü'nde avlanan 2 Kenyalı balıkçıyı vurarak öldürdü
16:00
İstanbul'da sivrisinek nedeniyle hastaneye başvurular artıyor
15:41
Marmaris'te bayramı tatilinde 3 bin 192 ton atık toplandı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi ile görüştü
14:59
Tunceli'de koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi görüldü
Hong Kong’da günlük yaşam
Hong Kong’da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ