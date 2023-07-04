Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'deki değişim için başlattığı adalet yürüyüşü ikinci gününde de devam ediyor.

Bolu Meydanında başlayan yürüyüş d-100 karayolunda devam ediyor ve 10 gün sonra CHP genel merkezinde son bulacak.

"Korktukları gibi olacak, değişim kaçınılmaz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Parti sözcüsünün açıklamalarında da değişmemek için her şeyi yapan koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin, ne kadar büyük bir panik içerisinde olduğunu gördük. Onların korktuğu gibi olacak, değişim kaçınılmaz” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; CHP yönetimine bayrak açtı. "Değişim ve adalet" yürüyüşü başlattı. Özcan; Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyor. 24 kilometrelik yolu geride bıraktı.

Kesin ihraç talebiyle ikinci kez disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'de değişimden yana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunu bırakmasını, yönetimin değişmesini istiyor.

"Genel başkan yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor"

Özcan, “Doğru bir adayla yola çıkılırsa sayın Kılıçdaroğlu aday bile olsa ben seçilmesini çok mümkün görmüyorum. Genel başkan yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor. Sayın engin özkoç'u örgütlerden sorumlu başdanışman yapmış öncelikle tüzüğümüzde böyle bir şey yok seçilmiş olmayan birisi örgütlerden sorumlu olamaz. Liyakat liyakat diyorlar ya bu atamanın liyakatla ne alakası var” dedi.

Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünün yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.