Kızamıkta en çok vaka İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kızamık salgını iddialarıyla ilgili bilgi veren Koca, şöyle konuştu:

“Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor. Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere, mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz.”